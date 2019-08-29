بعد حذف جملة “مجاني”.. هل يخطط “فيسبوك” لفرض رسوم على المستخدمين

متابعة بتجــــــــــــرد: اختفت جملة “إنه مجاني وسيبقى كذلك دائما” من موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، التي كانت تظهر أمام كل مستخدم جديد يدخل إليه عبر متصفح الإنترنت خلال السنوات الماضية.

وحذف العملاق الأزرق الكلمة بشكل مفاجئ في أغسطس/ آب الجاري، لكن جملة “الطمأنة” اختفت بشكل مفاجئ، في شهر أغسطس الجاري.

وذكر موقع “بيزنس إنسايدر” أن العبارة الشهيرة اختفت بشكل مفاجئ من الصفحة الرئيسية التي تُطالع المستخدم حين ينوي إنشاء حساب أو الدخول إلى صفحته، مما أثار الشكوك بشأن ما إذا كان “فيسبوك” يخطط لفرض رسوم على مستخدميه.

وكتب أكبر موقع للتواصل الاجتماعي في العالم، عبارة جديدة ومقتضبة وهي “إنه سريع وسهل”، ولم يصدر أي بيان رسمي لتوضيح السبب الذي أملى إحداث تغيير في الشعار الذي ظل ثابتا على مدى سنوات طويلة.