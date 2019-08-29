المغربية لطيفة أحرار لـ"العين الإخبارية": انتهيت من "بنت الريح"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت الفنانة المغربية لطيفة أحرار إنها انتهت من تصوير فيلم وثائقي من إخراجها بعنوان "بنت الريح"، سيعرض ضمن المسابقة الرسمية للفيلم القصير بالمهرجان الدولي لفيلم المرأة بسلا الذي سيعقد في الفترة من 16 إلى 21 سبتمبر/أيلول 2019.

وأوضحت في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية"، أنها ستبدأ تقديم عرض مسرحي من إخراجها باللغة الأمازيغية بعنوان "دون كيشوح"، في 8 سبتمبر المقبل بمدينة الحسيمة.

وأشارت إلى أنها ستكون عضوا في لجنة تحكيم ببرنامج لاكتشاف المواهب المغربية في مجال الكوميديا، يبدأ تصويره من 23 سبتمبر/أيلول المقبل بكل مناطق المغرب.

من جهة أخرى، أفادت أحرار بأن لديها مشروعات كثيرة لصالح المرأة في العالم العربي، وذلك عقب حضورها مؤتمرا نسائيا دوليا بالأردن حمل عنوان "النساء كشركاء في التطوير والتقدم" شارك به 150 ممثلا عن دول عربية وأجنبية، ومندوبون لمنظمات دولية.

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وذكرت أحرار،: "تلقيت الدعوة لحضور المؤتمر من مي ريحاني، المنسق العام للمؤتمر، كممثلة لجمعية جسور المغربية، وسعدت بهذه التجربة لأننا ناقشنا على مدى 4 أيام العديد من الاقتراحات الخاصة بالقضايا النسائية التي تخص كل بلد على حدة، وكذلك ناقشنا المشروعات التي أنجزت في مجال قضايا المرأة والمشروعات التي سيتم إنجازها".





وأضافت: "المؤتمر شهد مداخلات لحقوقيات في مجال العمل النسوي، وكانت لي مداخلة في هذا الصدد، وتضمن المؤتمر عرضا لفرقة مسرحية مغربية حول المساواة في الإرث، كما تضمن عرض شريط وثائقي بعنوان (تجرأن) للمخرجة خولة الصباحي، وكانت اللقاءات مثمرة جدا، وأنا عائدة بمشروعات كثيرة ستنجز لصالح المرأة في العالم العربي".