كارين رزق الله تخذل شربل زيادة

بعد أن وعد الممثل شربل زيادة جمهوره ومتابعيه عبر موقع انستغرام بنشر صورة مع اللوك الجديد للممثلة كارين رزق الله، من كواليس تصوير مسلسل “عَ اسمك”، أفسدت رزق الله خطته ولم يتمكن زيادة من الوفاء بوعده.

وفي التفاصيل، فقد نشر زيادة صورة حاول فيها الظهور مع كارين، ليكشف للجمهور “اللوك” الذي ستظهر به في المسلسل، الا انها فضّلت ان تترك اطلالتها مفاجأة للمشاهدين، لذا التفتت بشكل معاكس الامر الذي اعاق ظهورها كاملة، حيث قامت بالتالي بوضع يدها أمام وجهها لتحجب الرؤيا بشكل نهائي.

وقد ارفق شربل الصورة بالتعليق التالي: “حاولت على قدر المستطاع ان التقط صورة لكارين رزق الله كي تشاهدون كيف ستظهر في المسلسل الجديد ولكنها كانت أسرع مني واستدارت برأسها الى الجهة الاخرى”.

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وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع الصورة، حيث راح يطالب كارين بأن تكشف لهم عن اطلالتها، مبديين تشوّقهم لمعرفة تفاصيل اكثر حول هذا العمل وماذا يخبئ لهم من احداث.

يذكر أن مسلسل “عَ اسمك” من انتاج قناة الـMTV، وقد باشرت بتصويره على أن تعرضه على شاشتها في عيدي الميلاد ورأس السنة المقبلين.

المسلسل الجديد مؤلف من 30 حلقة، كتابة كلوديا مرشيليان، اخراج فيليب اسمر، ويضم نفس فريق عمل مسلسل “إم البنات” الذي عرضته MTV العام الفائت خلال عيدي الميلاد ورأس السنة، وحصد نجاحاً كبيراً بالاضافة الى عناصر جديدة.