سوزان نجم: كل مناسبة لها ألوانها.. وهذه الإطلالات التي أحبها

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعربت النجمة السورية سوزان نجم الدين عن سعادتها بمشاركتها وحضورها حفل افتتاح معرض دمشق الدولي، مُبينة في تصريح خاص لفوشيا أنّ عودة الحياة إلى سوريا واستعادة الأنشطة المختلفة هي بداية رائعة على مختلف الأصعدة.

وقالت نجم الدين على هامش حفل الافتتاح إنها كانت المعنية بإطلالتها في الحفل نظرًا للمناسبة، وأنها اختارت اللون الأسود الذي يحمل أكثر من معنى. مضيفة أن لكل مناسبة لون أزياء خاصًا بها وهي تعتني جدًا بهذا الجانب، انطلاقًا من إحساسها أن لكل لون رسالة، بينما تفضل اللون الأبيض في إطلالاتها اليومية.

وحول تحضيراتها على صعيد الدراما، بينت أنها تقرأ 3 نصوص بينما لم تنتقِ أيًا منها؛ لأنها تحب التأني بانتظار أفضل الخيارات.