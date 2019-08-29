هند البلوشي تكشف زواج عمرو دياب ودينا الشربيني.. ومصطلح "زوجة" يحسم الأمر!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أصبحت الكويتية هند البلوشي الفنانة الأولى التي تستخدم مصطلح "زوجة" على الفنانة المصرية دينا الشربيني لتحدد علاقتها بالنجم عمرو دياب، خاصة وأنها تُعد واحدة من صديقاتها المقربات بحسب المتابعين.

وجاء حديث البلوشي بعد التقاطها صورة مع دياب والشربيني لحظة لقائهما صدفة في الساحل الشمالي من مصر، وقامت بنشرها على إنستغرام، حيث قالت:" صدفة جميلة جمعتني بالعالمي المميز عمرودياب وزوجته الفنانة دينا الشربيني سجلت لحظة من أسعد اللحظات في حياتي كما سجل بفنه تاريخًا لا يكرر".

ويبدو أن الفنانة الكويتية لم تدرك أنها أول من استخدم مصطلح "الزوجة" على دينا الشربيني، بشكل صريح رغم محاولة النجوم والمشاهير المقرّبين من الثنائي عدم البوح بطريقة رسمية حول طبيعة علاقتهما، رغم وجود مؤشرات كبيرة على زواجهما دون الإعلان بشكل واضح.

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كما حرص الفنانان دياب والشربيني خلال المدة الماضية على عدم الإشارة إلى حقيقة زواجهما وأصرّا على التزام الصمت، وتقديم أجوبة غامضة عندما تقابلا في العديد من المناسبات الإعلامية، رغم ظهورهما المتكرر والدائم.

ولم يمر تعليق هند البلوشي مرور الكرام على الكثير من المتابعين، وعدّوه مصدرًا موثوقًا منه لتأكيد زواج عمرو دياب ودينا الشربيني، مشيرين إلى أن إطلاق مصطلع "الزوجة" على دينا الشربيني لم يكن عفويًا من الفنانة الكويتية، بل كان مقصودًا لتحسم الأمر، بينما طالب آخرون من النجمين المصريين أن يعلنا طبيعة علاقتهما للجمهور؛ لأن كثرة الأقاويل أصبح مبالغ فيها، ولا يوجد أي مبرر أو عائق يمنعهما من توضيح الحقيقة.

وأثارت قصة علاقة الثنائي المصري حيرة الجمهور منذ عامين، وبالتزامن مع ذلك، تداول الجمهور صورة رومانسية تجمع دياب والشربيني خلال إجازتهما بالساحل الشمالي، على وقع احتفال عمرو دياب بطرح ألبومه الجديد "أنا غير" وتحقيق أغنيته "يوم تلات" نجاحًا كبيرًا بين متابعيه.