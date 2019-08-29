شكرا لقرائتكم خبر عن سعيد الماروق: فكرة وطريقة تنفيذ "ناسينى ليه" استغرقت عدة أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المخرج سعيد الماروق أنه يشعر بسعادة كبيرة بعد ترشيح كليب "ناسينى ليه" لجائزة أفضل كليب فى أفريقيا لعام 2019 من مؤسسة جوائز الموسيقى الأفريقية Afrima، مضيفاً أن فكرة الكليب وطريقة تنفيذه استغرقت عدة أشهر، ولذلك جاءت ردود الأفعال عليه مميزة للغاية من كل الفئات فى المجتمع العربى، لافتا إلى أن تامر حسنى له دور كبير فهو فنان له بريق خاص وأعماله تحقق النجاحات.



جوائز الموسيقى الأفريقية

ودخل كليب "ناسينى ليه" فى القوائم الأولية لتصويت الجمهور على مستوى القارة السمراء لجائزة أفضل كليب من قبل "الأفريكان ميوزيك أووردز" أو"Afrima" التى تعد أعرق وأهم الجوائز الموسيقية على مستوى القارة السمراء، حيث تختار تصنيفات أفضل مطرب ومطربة وأفضل أغنية ودى جى وعمل فنى موسيقى كل عام على مستويات أفريقيا "شمالًا" و"غربًا" و"جنوبًا".



تامر حسنى وسعيد الماروق

"ناسينى ليه" ضمن أغنيات ألبوم تامر حنى الأخير "عيش بشوقك"، وحقق الكليب نجاحاً كبيراً منذ طرحه على موقع يوتيوب قبل 6 أشهر، حيث وصلت مشاهداته حتى الآن إلى 60 مليون مشاهدة، والأغنية من كلمات تامر حسين وألحان تامر على وتوزيع موسيقى وسام عبد المنعم ومكساج هانى محروس وماستر أمير محروس.