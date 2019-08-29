كتب امير فتحي في الخميس 29 أغسطس 2019 11:46 صباحاً - كشفت الفنانة المصرية ” شيرين سيف النصر ” في تصريحات صحفية عن سبب ابتعادها عن التمثيل والوسط الفني والتي غابت عنهما ما يقرب من 12 عاما .
وأرجعت السبب في ذلك إلى وفاة والدتها وهو ما أثر على حالتها النفسية .
نافية ما تردد حول سبب ابتعادها عن مجال الفن من شائعات مثل تعرضها لأزمة صحية أو مشكلة في حياتها الخاصة .
وقالت : ” وفاة والدتي هو سبب غيابي انعزلت عن العالم وأصابتني حالة من الاكتئاب ، فرحيلها سبب صدمة لي عدة سنوات.. تعتبر حياتي كانت شبه متوقفة عن كل حاجة داخل الوسط الفني ككل “
وتابعت شيرين حديثها قائلة : ” ولكن بحاول حاليا العودة مرة أخرى وإن شاء الله ربنا يقدم كل خير حتى لو قررت أعود سيكون بشكل قوي وجديد ومختلف ” .
وأضافت : ” طوال تلك الفترة كنت أعتبر نفسي في هدنة .. ولكني أعد الجمهور بالعودة من خلال عدد من الأعمال التي أقوم بقرائتها في الوقت الراهن وسوف أحسم قراري النهائي فيها ” .
وكان فيلم ” أمير الظلام ” آخر عمل سينمائي شاركت فيه الفنانة شيرين سيف النصر وتعاونت من خلاله مع النجم عادل إمام .
كانت هذه تفاصيل خبر شيرين سيف النصر تكشف سر ابتعادها عن التمثيل وتمسكها بالاعتزال السنوات الماضية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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