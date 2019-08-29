معتصم النهار وزوجته وجهًا لوجه في أسئلة سرعة البديهة.. شاهدوا طرافتهم!

كتب امير فتحي في الخميس 29 أغسطس 2019 11:46 صباحاً - حل النجم السوري معتصم النهار وزوجته لين برنجكجي، ضيفان على الإعلامي مصطفى الأغا ببرنامجه “صدى الملاعب” الذي يُعرض عبر شاشة MBC



انتهت المقابلة بطلب مقدم البرنامج من لين أن تقدم أغنية لزوجها فدللته بأغنية “شيخ الشباب” للنجمة اللبنانية نانسي عجرم.

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