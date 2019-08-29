شاهد .. جابر القرموطي يغني ويعزف على العود

كتب امير فتحي في الخميس 29 أغسطس 2019 11:46 صباحاً - نشر الإعلامي المصري ” جابر القرموطي ” عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يكشف من خلاله عن موهبته في الغناء والعزف على العود .

حيث ظهر في الفيديو برفقة مجموعة من أصدقائه ويقوم بالعزف على آلة العود بطريقة مميزة وغناء أغنية ” ما بيسألش عليا أبدا ” للفنان الراحل محمد عبد المطلب .

وكتب في تعليفه على الفيديو قائلا : ” مع اللمة والصحبة الحلوة ” .

ومنذ أيام قام جابر القرموطي بنشر مقطع فيديو آخر عبر حسابه على موقع ” تويتر ” وهو يعزف ويغني ” يا ليل طول شوية ” للفنان الراحل سيد مكاوي برفقة أصدقائه أيضا .

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وكان القرموطي قد نشر قبل فترة البرومو الدعائي الأول لبرنامجه الجديد ” الباش جابر”عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات “يوتيوب ” والذي من المقرر طرحه خلال الفترة القليلة المقبلة .

حيث يظهر بشكل مختلف على غرار شخصية ” الباش كاتب ” .. ويتناول البرنامج أبرز القضايا التي تشهدها الساحة المصرية بشكل ساخر .

يذكر أن آخر تجربة للإعلامي جابر القرموطي كانت عبر شاشة قناة النهار والتي قدم من خلالها برنامج ” مانشيت القرموطي ” .