كتب امير فتحي في الخميس 29 أغسطس 2019 11:46 صباحاً - نشر الفنان السعودي ” عبد الله السدحان ” عبر حسابه الشخصي على موقع ” تويتر ” مقطع فيديو ظهر فيه رجل الأعمال والإعلامي السعودي ” عثمان العمير ” في حوار مع قناة ” العربية ” .
وبسؤال عثمان العمير عن الزواج قال إنه لم يسبق له الزواج من قبل نهائيا كما ينصح بعدم الزواج .
ليأتي تعليق عبد الله السدحان على الفيديو قائلا : ” يا حظك أنا ثور إني ما سمعت كلامك ” .
مما أثار الجدل وغضب العديد من متابعي السدحان الذين اعتبروا أن تعليقه يسئ إلى زوجته التي من المفترض أن يحترمها .
كما طلب منه العديد من الناشطين والناشطات الإعتذار عن هذا التصريح .
كانت هذه تفاصيل خبر عبد الله السدحان في تصريح مثير للجدل : ” أنا ثور لإنني تزوجت “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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