الصحافة التركية تتسائل عن مصدر اموال توبا بويوكستون.. وهازال كايا بهجوم حاد

كتب امير فتحي في الخميس 29 أغسطس 2019 11:46 صباحاً - أُستفزّت النجمة التركية ​هازال كايا​ بعد نشر احدى الصحف التركية مقالا عنوانه: “من أين رحبت ​توبا بويوكستون​ الملايين لشراء منزل في باريس؟”.

هذا العنوان كان كفيلا بأن يثير الكثير من البلبلة حول اسم النجمة التركية توبا بويوكستون، الا ان هازال دافعت عن زميلتها بقوة، واصفة هذا المقال بالوقح، مشيرة الى ان توبا عملت كثيرا والكل شاهد على ذلك، وربما لديها استثمارات ناجحة جنت من خلالها المال ايضا.

وبعد تعليق هازال كايا، حذفت الصحيفة التركية هذا المقال على الفور متداركين خطأهم المهني.