كتب امير فتحي في الخميس 29 أغسطس 2019 11:46 صباحاً - إعترفت الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين بغيرتها من الفنانة اللبنانية إليسا، وذلك على الرغم من المحبة الكبيرة التي تكنها لها على حدّ قولها.
وأطلت بن حسين في مقطع فيديو تتحدث فيه عن الموضوع، مشيرةً إلى أن سبب غيرتها منها يعود للهدية الترفيهية التي تلقتها إليسا من صناع المسلسل الإسباني الشهير “البروفيسور”.
وأضافت أنها مستعدة للمشاركة في المسلسل والتمثيل من دون أجر أو حتى كـ “كومبارس”.
ومن ناحية أخرى، كانت فاجأت بن حسين الجمهور مؤخراً بإعلان زواجها سراً من حبيبها، الذي لم تكشف عن هويته.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا روان بن حسين تعترف بغيرتها من إليسا.. والسبب! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.