ابن أنجلينا جولي يلتحق بجامعة يونسي الكورية الجنوبية

متابعة بتجــــــــــرد: التحق مادوكس جولي بيت، الابن المتبنى الأكبر للنجمة الأمريكية أنجلينا جولي بجامعة يونسي الكورية الجنوبية.

وسيبدأ مادوكس حياته الجامعية في إنتشون لمدة سنة واحدة، حسبما نقلت وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية.

وقال أحد مسؤولي الجامعة إن ابن النجمة الأمريكية يقيم في السكن الجامعي في الحرم الدولي مثل الطلاب الآخرين.

وسبق وأن زار مادوكس مع أنجلينا جولي بعض مرافق الحرم الدولي في 21 أغسطس/آب، لكنها لم تحضر حفل الالتحاق.

يذكر أن جولي تبنت مادوكس من كمبوديا في عام 2002. ومن المعروف أن مادوكس يهتم بالثقافة الكورية الجنوبية ويحب أغاني الكي-بوب.