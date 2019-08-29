الآلاف يشاركون في مهرجان “حرب الطماطم” في إسبانيا

متابعة بتجـــــــــرد: شارك الآلاف في مدينة بونول الإسبانية، في رشق بعضهم البعض بالطماطم الناضجة، ليكملوا بذلك التقليد السنوي الذي بات يجذب السياح كالمحليين.

تبادل آلاف المحتفلين رشق بعضهم بحوالي 145 طنا من ثمار الطماطم (البندورة) يوم الأربعاء احتفالا بمهرجان “توماتينا” السنوي في بلدة بونيول شرقي إسبانيا. بدأت حرب الطماطم الشعواء الساعة 11 صباحا بإطلاق مفرقعات، وخلال الساعة التالية عبرت ست شاحنات محملة بالطماطم الناضجة الشارع الرئيسي في البلدة الصغيرة لإمداد رواد المهرجان بالذخيرة. Advertisements وارتدى بعض المشاركين نظارات شمسية أو نظارات واقية ليحموا أعينهم، بحسب مانقلت “رويترز”. ويقال إن أصل مهرجان “توماتينا” يعود إلى شجار عفوي بين قرويين في عام 1945، وتم حظر المهرجان لفترة في الخمسينيات في ذروة الحكم الديكتاتوري للجنرال فرانثيسكو فرانكو، لكنه يجذب الآن حشودا كبيرا من السكان وأيضا من السياح.

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