ريهام سعيد ممنوعة من الظهور الإعلامي: “ذبحوني”

متابعة بتجـــــــــــرد: أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر عن قراره الرسمي في الشكوى الّتي تقدم بها المجلس القومي للمرأة بعد إهانة البدينات، ونصّ على معاقبة الإعلامية المصرية ريهام سعيد بمنع ظهورها على كافة وسائل الإعلام لمدة عام كامل.
وأوصى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر باستمرار برنامج “صبايا الخير” مع إعلامية جديدة لخدمة الجمهور.
بالمقابل، أطلّت الإعلامية ريهام سعيد بفيديو طويل معلّقةً على قرار منعها من الظهور الإعلامي بعبارة “ذبحوني”.
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