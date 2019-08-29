ميسي يغيب لنهاية الشهر المقبل

متابعة بتجــــــــرد: يغيب اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي عن الملاعب لنحو 5 أسابيع بعد تفاقم إصابة قدمه اليمنى بحسب التقرير الصادر عن القسم الطبي لفريق برشلونة. ميسي الحائز على الكرة الذهبية 5 مرات، كان قد أصيب في بداية الشهر الحالي خلال التمارين. وسيغيب ليونيل ميسي أيضاً عن أولى مبارايات برشلونة في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

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