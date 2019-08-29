إيد شيران يعلن اعتزاله لتمضية الوقت مع عائلته

متابعة بتجــــــــــرد: قرر المغني البريطاني إيد شيران الإعتزال بشكل جزئي ليتفرغ لعائلته وليمضي المزيد من الوقت مع زوجته شيري سيبون. وزف إيد شيران هذا الخبر على جمهوره خلال جولته الغنائية الأخيرة على مسرح شانتري بارك في إيبسويتش. وقال إنه قسم جولته الغنائية على مدى عامين كاملين ويحتاج للراحة والتفرغ لحياته الخاصة بعد هذه الجولة الطويلة.

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