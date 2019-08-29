متابعة بتجــــــــــرد: اعتذرت مذيعة تلفزيونية في الولايات المتحدة مباشرةً على الهواء بعد تشبيهها زميلها ذات البشرة الداكنة بغوريلا.
وفي التفاصيل، قامت المذيعة أليكس هوسدن من محطة “كوكو 5” في أوكلاهوما سيتي بالتعليق على زميلها وتشبيهه بغوريلا خلال عرض مقطع يصور صغير غوريلا في حديقة حيوانات محلية.
فعندما ظهر صغير الغوريلا، التفتت هودسن إلى زميلها جايسن هاكيت وقالت: “القرد يشبهك إلى حد ما”.
فاعتذرت هوسدن من هاكيت الذي قبل اعتذارها بالرغم من اعترافه بأن تلك العبارة جرحته.
كانت هذه تفاصيل خبر مذيعة تعتذر باكية على الهواء بعدما شبّهت زميلها بـ”الغوريلا” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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