بإطلالة خردلية.. أميرة السويد تشارك في أسبوع المياه العالمي

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متابعة بتجــــــــــرد: حضرت ولي عهد مملكة السويد الأميرة “فيكتوريا” أسبوع المياه العالمي المقام في العاصمة السويدية ستوكهولم لليوم الثاني على التوالي، وظهرت بإطلالة خردلية رائعة.
وذكر تقرير نشره موقع “ديلي ميل” اليوم، أن أميرة السويد التي اختارت ثوبًا بلون الخردل لحضور الحدث العالمي السنوي، حضرت برفقة والدها الملك كارل السادس عشر غوستاف، وتم التقاط بعض الصور له وهو يقبلها لدى وصوله.
وشوهدت الأميرة في إطلالتها الساحرة وهي تصافح المسؤولين الحاضرين الحدث، قبل أن تتوجه إلى الداخل لتقديم جائزة جونيور ووتر، حيث إن “فيكتوريا” هي راعي جائزة ستوكهولم للناشئين في مجال المياه.
حرصت الأميرة بالأمس على حضور حفل ساحر بينما كانت ترتدي ثوبا باللون الأزرق اللامع أيضا، ضمن فعاليات الحدث العالمي المكرس لمعالجة قضايا المياه على كوكب الأرض والذي يقام كل عام في شهر أغسطس أو سبتمبر.
وفي كل عام يدخل نحو 30 ألف شاب على أمل الحصول على الجائزة التي تبلغ قيمتها 15 ألف دولار (11656 جنيهًا إسترلينيًا) إلى جانب تمثال من الكريستال الأزرق ودبلوم وإقامة في ستوكهولم.
في الشهر الماضي نشرت الأميرة صورة لابنتها إستل وشقيقها أوسكار البالغ من العمر ثلاث سنوات، وهو رسميًا دوق سكين، وهي تبتسم أثناء قضاء عطلة عائلية على الساحل الغربي للبلاد.
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