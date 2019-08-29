ميريام فارس تحتفل بذكرى زواجها على طريقتها الخاصة

متابعة بتجـــــــــــــرد: احتفلت النجمة اللبنانية، ميريام فارس بذكرى زواجها من رجل الأعمال داني متري بطريقة لافتة، حيث خضعت لجلسة تصوير مرتدية فستان زفاف من أجل المناسبة.

وأطلت ميريام فارس في صور عدة نشرتها عبر حسابها على “إنستجرام”، تحمل باقة من الورود في الشارع، وعلقت: “الاحتفال بـ5 سنوات من الحب والسعادة، أمس أكدنا من جديد”.

وحظيت صور ميريام بتفاعل واسع من جمهورها، حيث قدّم لها محبّوها التهاني بمناسبة ذكرى زواجها، كما أشاد متابعوها بطريقة احتفالها التي اعتبروها لافتة وجذّابة وغير تقليدية.

وتزوجت ميريام فارس من رجل الأعمال داني متري في عام 2014، لكنها لم تعلن عن خبر زواجها أو صور حفل زفافها لفترة زمنية، ثم كشفت عن لقطات منها في فيديو كليب أغنيتها “دقوا الطبول”، ولكنها أخفت هوية زوجها منذ ذلك الوقت إلى الآن، وأنجبت منه ابنها الوحيد “جايدن”.