بورد وتين شوكي.. أحمد الفيشاوي يفاجئ زوجته في صالون التجميل

متابعة بتجــــــــــــرد: منذ اللحظة الأولى التي ظهر فيها أحمد الفيشاوي مع زوجته ندى كامل، والجميع يشهد علاقة الحب والود بينهما التي طالما تحدثت عنها مواقع التواصل الاجتماعي، وأثارت فضول الكثيرين، وخاصة أن الفيشاوي الصغير لا يخجل من التعبير عن حبه لزوجته أمام الجميع، وتجسدت المواقف الرومانسية والقبلات التي طالما شهدتها السجادة الحمراء بالمهرجانات والصور الفوتوغرافية المليئة بالمواقف الجريئة.

واليوم فاجأ الفيشاوي الصغير زوجته بلفتة رومانسية جديدة وثّقها من خلال صورة قام بنشرها على حسابه الشخصي بموقع “تويتر” ظهر فيها برفقة زوجته أثناء تصفيف شعرها بأحد صالونات التجميل وقد أهداها باقة ورد وتين شوكي، وعلق على الصورة قائلا: “جبت ورد وتين شوكي وروحت لمراتي مفاجأة”.

ويذكر أن محكمة أسرة الخليفة، قضت بحبس الفنان أحمد الفيشاوي لمدة شهر، لامتناعه عن سداد متجمد نفقة ابنته “لينا” من طليقته هند الحناوي.

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وأقام شعبان سعيد محامي طليقته هند الحناوي، دعوى متجمد نفقة ضد الفنان أحمد الفيشاوي، لامتناعه عن سداد النفقة، والمقدرة بـ234.600 جنيه.

وقال شعبان سعيد المحامي، إن الحكم الصادر ضد الفنان أحمد الفيشاوي، واجب النفاذ ولا يجوز الطعن عليه، وأنه في حالة القبض عليه؛ سيكون ملزمًا بتنفيذ الحكم الصادر ضده، أو دفع متجمد النفقة لابنته.