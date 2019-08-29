الفلكلور الهندي يخطف الأنظار في حفل مدحت صالح بـ"محكى القلعة"

شهدت ساحة قلعة صلاح الدين الأيوبي في العاصمة المصرية القاهرة، مساء الأربعاء، ليلة ساحرة أحياها النجم مدحت صالح بباقة متنوعة من أجمل أغنياته وشاركت فيها الفرقة الهندية الدولية للفنون الشعبية.

وجاءت الحفلة ضمن فعاليات مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء "محكى القلعة" في دورته الـ28، الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية.

وظهرت في البداية الفرقة الهندية بملابسها الزاهية لتقدم عدة فقرات شملت أغاني ورقصات مبهرة فردية وجماعية، عبرت عن التراث في بلاد السحر والخيال، ولاقت استحسانا وقبولا لدى الحضور.

ثم قدم فريق "بغدادي بيج باند" مجموعة من أشهر أعمال الجاز الموسيقية والغنائية إلى جانب مختارات من الألحان العربية التي أعيد صياغتها في قالب الجاز وأداها الفريق ببراعة واقتدار.

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وفي ختام الليلة رقم 11 من فعاليات المهرجان صعد النجم مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم إلى خشبة المسرح، وغنى مجموعة متميزة من أغنياته التي قدمها عبر مسيرته الفنية ومنها "النور مكانه في القلوب، والمليونيرات، وقلب واحد، والدنيا علمتني، وبنتي وحبيبتي، والبلياتشو، وحبيبي يا عاشق، وزي ما هي حبها، وبحلم على قدي، وكوكب تاني، ووعدي، شبكوا أيديكو، والله يا سيدي، ومن الروائع التراثية ٣ سلامات"، واختتم الحفل بأغنية "ابن مصر" التي تفاعل معها الجمهور.





يذكر أن مهرجان محكى القلعة للموسيقى والغناء يعقد في الفترة من 18 أغسطس وحتى 1 سبتمبر 2019، تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية.







