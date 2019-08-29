صابر الرباعي: بيني وبين نوال الزغبي “صدفة حلوة”

أطلق النجم صابر الرباعي ألبومه الجديد منذ شهر تقريباً، والذي ضم عشر اغنيات من بينها أغنية “باي باي” التي صورها على طريقة الفيديو كليب مع المخرج وليد ناصيف.

اللافت التشابه الذي وقع بين اغنية “باي باي” للنجم صابر الرباعي، وأغنية “كدة باي” للنجمة نوال الزغبي التي اطلقتها منذ 6 أشهر ضمن ألبوم حمل نفس العنوان وضم عشر أغنيات.

وبعدما اشارت العديد من التقارير أن “الرباعي” استوحى عنوان أغنيته الجديدة “باي باي” من عنوان أغنية “كدة باي” لـ “الزغبي”.

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ردّ “الرباعي” على هذا الموضوع، وأكد لـ “ذا انسيادر” الى أنها صدفة “حلوة برشا” ولكن ربما القصةTélépathie أي توارد خواطر بين الاغنيتين.

ووجه صابر تحية الى نوال الزغبي. وشدد ان الأهم هو استمرار النجاح وان تصل الاغنية الى الجمهور سواء كانت اللهجة لبنانية أو مصرية أو تونسية.

نذكر ان صابر الرباعي يلتقي الجمهور المصري في الثلاثين من آب/اغسطس في الساحل الشمالي، حيث من المتوقع أن يغني باقة من أغنيات ألبومه الجديد الذي ضم 10 اغنيات.

كما فاجأ الجمهور بطرح أغنية جديدة على قناته الرسمية عبر موقع يوتيوب بعنوان “كلام في سرك” والذي اعتمد فيها على اللون الرومنسية.

اما نوال الزغبي تمضي حالياً اجازتها الصيفية بعيداً عن ضغط العمل خاصة بعدما قدمت خلال الصيف سلسلة كبيرة من الحفلات والمهرجانات تكللت بالنجاح الكبير والحضور المميز.