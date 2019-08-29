بالصور- سميرة سعيد فاتنة في الابيض والاسود

جلسات تصوير عديدة خضعت لها الفنانة المميزة سميرة سعيد في السابق، سحرت من خلالها المتابعين ولفتت الانظار، حيث جمعت بين الاناقة والعصرية والجمال.

ولكن، جلسة التصوير التي اجرتها مؤخرًا كانت الاكثر ابهارًا على الاطلاق، حيث نشرت سعيد صورا لها خلال هذه الجلسة، بالابيض والاسود، ظهرت فيها في غاية الاناقة والجمال، “بِلوك كلاسي” ومميّز، اقرب الى اطلالات النجوم في ايام زمان، حيث كانت تُعتمد القبعات الكبيرة التي تغطي كامل الرأس والقفازات.

سميرة سعيد التي اطلت على متابعيها عبر موقع انستغرام بالابيض والاسود، اعتمدت مكياجا ملفتا وجذابا، يتناسب مع اجواء التصوير والاطلالة بشكل عام.

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وقد ارتدت الديفا فستانًا اسود اللون بتوقيع المصمم توفيق الحسن، كما استعانت بخبيرة المكياج من “سانزي بيوتي”، في حين اهتم بتسريحة شعرها مصفف الشعر هامو محسن.

الى ذلك، فقد تزينت سعيد بمجموعة من المجوهرات الملفتة من مجوهرات “ايرام” والتي اضافت على اطلالتها رونقاً وتألقاً.

وفور انتشار الصور، راحت تعليقات المتابعين تتوالى، حيث اشادوا بجمال فنانتهم المفضلة واطلالتها المشرقة، متمنين لها التوفيق دائما.ً

الجدير بالذكر ان الفنانة سميرة سعيد تشارك ضمن لجنة تحكيم برنامج “ذا فويس”، وبحسب معلومات خاصة لموقع الخليج 365 فقد انتهى فريق العمل من تصوير المرحلة الاولى “الصوت وبس”، ويستعدون للمباشرة بتصوير مرحلة “المواجهة”، على ان ينتقلوا لاحقا الى مرحلة العروض المباشرة.