غزل شاعر يمني بالمذيعة كريستيان بيسري يضعها في صدارة "غوغل".. شاهدي ردّها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تصدّر اسم المذيعة اللبنانية، كريستيان بيسري، المذيعة في قناة الحدث، محرّكات البحث "غوغل" بعد تفاعل الجمهور مع شعر من بحر الغزل أطلقه الشاعر اليمني عمر محمد العمودي؛ الأمر الذي أثار حالة من الجدل، ونالت إعجاب عشرات الآلاف من المتابعين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ورغم أنَّ رسالة الشاعر اليمني عمر محمد العمودي، يعود تاريخها لمنتصف حزيران/يونيو الماضي، إلا أنَّ تداول المتابعين للرسالة خلال الساعات الماضية جعلتها تنتشر؛ إذ استطاع "العمودي" أن يجعل المذيعة اللبنانية كريستيان بيسري تتصدر محرك البحث "غوغل".

وما أثار التفاعل بشكلٍ أكبر هو الرد على رسالة الشاعر اليمني برسالةٍ مليئة بالغزل والسياسة؛ الأمر الذي جعل البعض يعتقد أن كريستيان بيسري شاعرة أيضًا، إلا أنَّ الحقيقة تبينت مع مرور الوقت، وظهر أن من ردّ على "العمودي" هو شاعر يمني يُدعى سلمان القابلتي، وهو صديق له استغل رسالته للمذيعة كريستيان بيسري ونشر شعرًا على لسانها قال بأنه ردٌ عليه.

وفي التفاصيل، أرسل عمر العمودي، رسالةً ننشر منها: "أتدركين ماذا يعني أنَّ شابًا يمنيًا يمقت السياسة والحديث عنها وسماعها يقف مشدوهًا بالنظر لكِ مبتسمًا وأنتِ تتحدثين عن كوارث بلده؟، أتدركين كم يود أن يكون ولو مرة واحدة مكان أولئك الحمقى الذين يظهرون مرتدين عقالًا أو ربطة عنق ليحادثك على الهواء مباشرة من أجل أن يخبركِ فقط كم تبدين جميلة؟".

وواصل "العمودي": "سأخبركِ أيضًا حينها أن فيكِ من السحر ما يجعل الأخبار السيئة محببة، ولكِ من التناقضات ما تجعل الأبكم ينطق!، سأحدثك عن عينيكِ عن كونهما تحملان حربًا وسلامًا، وموتًا وحياة!، وأن شفتيك يستوطنهما هزيمةٌ ونصر، وعذابٌ ومغفرة!".

وفي نصٍ ردَّ سلمان القابلتي، الذي انتشر على أنه رد من كريستيان بيسري، قال: "مرحبًا عمر، أنا كريستيان، قرأت رسالتك فابتسمت مرة، وحزنت مرتين، ابتسمت بفطرة الأنثى التي يسرها سماع كلمات الغزل والثناء وإن أخفت ذلك وحزنت مرتين، مرة عليك والأخرى عليّ إنها لعنة الجمال يا عمر، اللعنة التي تقتل الجميع".

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وأضاف قائلًا: "تصيب الرجال بمرض العشق، وتصيب النساء بمرض الغيرة والحقد، وتصيب الجميلة بمرض الوحدة والاكتئاب، يتسابق الجميع إليها لكنهم يظلون في ميدان السباق ولا يصل إليها أحد، وإن وصل يتعس من تعاستها، يحب امرأة هي في قلوب الجميع حتى يشعر أنها لم تعد ملكه الخاص فقد صارت للجميع، الجميلات ياعمر هن اتعس الفتيات، يكسرن قلوب البسطاء الذين تعلقوا بهن، ويكسر قلوبهن الأثرياء الذين يشتروهن كتحفة منزلية".

ونشر عمر العمودي، تعليقًا على الشعر الذي تم تداوله وتصدر محرك البحث "غوغل"، جاء فيه: "النص الذي كتبته عن كريستيان اشتهر مؤخرًا، لا أعرف عن طريق من لكن تداول بشكلٍ كبير على نطاقٍ عربي، الإشعارات هنا من أمس لم تتوقف والأسئلة في ماسنجر كذلك، وإشارات الأصدقاء أسفل كل منشور كثيرة، حتى المنشور نفسه المتداول مؤخرًا لم أقرأه".

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=466965054154265&id=100025223235256

وأضاف قائلًا: "واستغربت كثرة الرسائل هنا وفي تويتر معظمهم سألوا عن إذا ما كان الرد فعلاً لـ كريسيتان، لكنه لم يكن كذلك، الرد كتبه الشاعر الصديق سلمان القباتلي، منشور هنا في صفحتي في الفيسبوك باسمه ونفس الشيء في تويتر نشرته باسمه، أما كريستيان المقدمة صحيحة من ناحية شكرها لي وتواصلها معي لكن لم يكن التواصل بالرد المتداول بل بمحادثة خاصة عادية".

واستطرد بالقول: "مرحبًا بالجميع من كل البلدان العربية، وأعتذر من الجميع أيضًا الكثير من الإشارات والتعليقات لم أستطع رؤيتها لكثرتها، عدد الإضافات والرسائل مهولة إلى الآن لم أستطع رؤيتها كاملة".

والمذيعة اللبنانية كريستيان بيسري، هي واحدة من أجمل مذيعات نشرات الأخبار فى الشرق الأوسط، تتميز بإطلالةٍ جذابة، حيث ولدت بلبنان، في حوارة، قضاء الضنية، ودرست الإعلام والأدب الفرنسي في الجامعة اللبنانية.

وكانت بداية كريستيان في مجال الإعلام، في القنوات الفضائية من خلال قناة "إم تي في" اللبنانية، وبعد ذلك قناة العربية، ثم الحدث، وأجرت عدة حوارات ومقابلات تلفزيونية مع شخصيات بارزة، على رأسها، أليسون كينج المتحدثة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط، وحازت على لقب أجمل إعلامية عربية لعام 2017 في مسابقة غير رسمية ومنح اللقب لها رواد التواصل الاجتماعي.