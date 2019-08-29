هل تلحق حياة الفهد بإليسا وتنضم لعصابة "البروفيسور"...ما حقيقة الأمر؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت مصادر عن انضمام سيدة الشاشة الخليجية الفنانة، حياة الفهد، إلى عصابة "البروفيسور" في مسلسل La Casa de Papel أو "بيت من ورق" الذي يعرض عبر شبكة نتفليكس، تحت اسم "السالمية"، وذلك بعد أيامٍ من انتشار خبرٍ يُفيد بانضمام الفنانة اللبنانة إليسا إلى طاقم العمل تحت اسم "بيروت".

ويأتي هذا الإعلان على ما يبدو ضمن حملةٍ ترويجيةٍ يقوم بها صُنّاع العمل من خلال إدخال فنانين عرب تحت مسميات مناطقَ أو مدنٍ عربية، بعد الشهرة الواسعة التي نالها المسلسل في الدول العربية والتي كانت سببًا في اتساع رقعة شهرته، خصوصًا وأنَّ إليسا نفت الخبر جملةً وتفصيلاً عندما سألها أحد متابعيها إذا ما كان الأمر صحيحًا، لتردَّ قائلةً" "بالطبع كلا".

لكن حتى اللحظة لم تتبين حقيقة انضمام الفهد؛ إذ لم تعلن النجمة ولا نتفلكس هذا الخبر بشكل رسمي.

وكانت إليسا أعربت عن فرحتها بتلقيها هديةً وهي عبارة عن القناع الشهير للعصابة في المسلسل عبر نشرها تغريدةً قالت فيها: "أنا جاهزة لأكون ضمن فريق البروفيسور"؛ ما أثار عاصفة من التساؤلات والتكهنات وردود الفعل لدى متابعيها والإعلام حول إذا ما كان انضمامها حقيقيًا أو مجرد دعابةٍ منها ومن طاقم العمل، خصوصًا أنًّ الممثلين أعلنوا انتهاء تصوير الجزء الرابع من العمل منذ أيامٍ قليلة.

وتقوم فكرة المسلسل على رجلٍ غامض يلقب بـ "البروفيسور" بالإعداد لأكبر عملية سرقة أنجزت على الإطلاق، وذلك بتجنيد أشخاص يدعون بأسماء حركية هي أسماء مدن عالمية، وهؤلاء الأشخاص لهم سوابق إجرامية ومطلوبون أمنيا وليس لديهم ما يخسرونه.