متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - في الكثير من الأحيان، قد ننسى أنّ المشاهير يعملون في مِهنٍ ثانويةٍ إلى جانبِ مهنهم الرّئيسية من تمثيلٍ أو غناءٍ أو تقديم البرامج، فأسسوا لأنفسهم خطوط إنتاجٍ ضخمة، أصبحت تُدرّ عليهم أرباحًا طائلةً قد تصل إلى الملياراتِ في بعض الأحيان.
وبِحُكم شُهرتهم السّاطعة، يستغلّ النّجوم والنّجمات مِنصّاتهم لأجل التّسويق لما أسسوه من خطوط الإنتاج، والتي عادةً ما تُركّز على صِناعة الأزياء، إنتاج العطور والمكياج ومُستحضرات التّجميل، أو الكحوليات.
وفي الفيديو التالي، تعرّفي على المشاهير الذين أطلقوا لأنفسهم خطوطَ إنتاجٍ وأسسوا علاماتٍ تجاريةً مُنافسةً على مُستوىً عالمي..
كانت هذه تفاصيل خبر مشاهير اقتحموا عالم البزنس بأرباحٍ مليارديرية.. شاهدي خطوط إنتاجهم الضخمة! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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