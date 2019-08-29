3 حقائب تستحوذ على خزانة إكسسوارات النجمات حاليًا.. أسعارها متفاوتة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يمكن أن يكون عالم حقائب اليد الرائدة متقلبًا طوال الوقت، على حد تعبير عارضة الأزياء هايدي كلوم، ومع ذلك يحدث أن يجتاح نمط حقيبة يد جديد بين الحين والآخر إطلالات أبرز المشاهير، وبدلاً من أن يختفي بعد فترة، يظهر مرة أخرى كجزء من إطلالات ستايل الشارع و يجتاح حسابات أشهر الفاشينيستات على إنستغرام.

هذا الموسم لاحظنا انتشار ثلاثة أنماط من حقائب اليد على وجه الخصوص، اكتسبت عشق نجمات الصف الأول في هوليوود وعارضات الأزياء الشهيرات، تعرفي عليها:

حقيبة "ميني مايسترا" و "مايسترا" من Senreve

شوهدت بريانكا شوبرا وهي تحمل حقيبة "ميني مايسترا"، والتي يبلغ سعرها حوالي 1,027 دولارًا إلى جانب كل من تايلور هيل، بري لارسون، سيلما بلير، جيسيكا ألبا، غابرييل يونيون، كاميلا كويلو، آنا كيندريك وغيرهن.

حقيبة Short و Prima Hanna من Medea

Advertisements

رُصدت ريهانا وهي تحمل حقيبة شورت باللون الأبيض، يبلغ سعرها حوالي 655 دولارًا إلى جانب كل من غابرييل يونيون، بريانكا شوبرا، جيجي حديد وتيسا تومبسون.

حقيبة Pouch من بوتيغا فينيتا

تملك روزي هنتنغتون وايتلي حقيبة بوش في ظلال مختلفة، إلى جانب سلمى حايك، ديان كروغر وبرنيل تيسبيك. يبلغ سعر هذه الحقيبة نحو 2500 دولار.