مدير أعمال هيفا وهبي يحدث ضجة بصورة تخصّها بعد استقالته

رغم استقالته من ادارة اعمالها، لا يزال محمد وزيري موجود وبقوة الى جانب الفنانة هيفا وهبي، حيث نشر اخيراً صورة له بالقرب من سيارة هيفا الفارهة.

وبدا الوزيري في غاية السعادة بسيارة الفيراري البيضاء الخاصة بهيفا، وعلق عليها قائلاً: "بصراحة مش عربيتي، دي بتاعت هيفا، بس ميمنعش لو خدت لفة بيها"، في اشارة الى ان علاقتهما لم تنقطع ولا يزالان معاً من دون ان يتبين ما اذا عاد لادارة اعمالها ام فقط الصداقة التي تجمع علاقتهما.

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