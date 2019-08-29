عمرو دياب يمسك يد دينا الشربيني ويرقص معها أمام الحضور

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، مقطع فيديو قصيرا، من أحدث حفلات الزفاف، التي أحياها الهضبة عمرو دياب، بحضور الفنانة دينا الشربيني.



وظهر عمرو دياب في الفيديو، يغني أغنية «يو التلات» من ألبومه الجديد «أنا غير»، وأثناء تفاعله مع العروسين في الحفل، اتجهت دينا الشربيني للرقص معهما، ليقوم الهضبة بامساك يدها أمام الحضور ويرقص معها، في ظل تعالي الصيحات من الحضور.

وتصدر هاشتاج #يوم_تلات موقع "تويتر" بعد ساعات قليلة من طرح النجم عمرو دياب أغنية جديدة تحمل اسم "يوم تلات" من ألبوم "أنا غير" المقرر طرحه قريبا بالأسواق.

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وأطلق رواد موقع التواصل الاجتماعى تويتر، هاشتاج #يوم_تلات الذي يحمل اسم أغنية عمرو دياب الجديدة، معجبين بالأغنية وكلماتها وألحانها.

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