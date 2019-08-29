ماهر العتيلي يُحيي التراث الفلسطيني في العاصمة الكندية

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""الخليج 365"" من بيروت: أحيا الفنان الفلسطيني ماهر العتيلي ثلاثة حفلات ضمن جولته الفنية التي بدأها في كندا ضمن فعاليات المهرجان الفلسطيني بالعاصمة "اتاوا" أمام حضور قّدِّرَ بأكثر من ثلاثين ألفاً من مختلف الجاليات العربية المقيمة في كندا. حيث قدّم مجموعةً كبيرة من الأغنيات الوطنية والأغنيات الشعبية ونماذج من الدحية الفلسطينية بالإضافة إلى أغنيات من الموروث الشعبي للعرس الفلسطيني، فيما لوّح الحضور بالكوفية الفلسطينية التي كانت حاضرة بقوة.

ويهدف هذا المهرجان في "أتاوا" لغرس بذور الانتماء للأرض الفلسطينية، وإحياء التراث بما يسهم في إنعاش ذاكرة من وُلِدَ بعيداً عن الوطن لترسيخ الهوية والتمسك بها. حيث قدّم "العتيلي" ما يُثري المخزون العاطفي لدى تلك الجاليات المقيمة في كندا .

يُذكر أنه شارك بالمهرجان الفلسطيني في العاصمة الكندية للمرةِ السادسة، وسيستكمل جولته الفنية بالتوجه إلى ولاية تكساس الأميركية لإحياء المهرجان العربي الفلسطيني وعدد من الحفلات الفنية هناك.

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