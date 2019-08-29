شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف الشريف يبدأ تحضيرات مسلسله الجديد "النهاية" والتصوير منتصف أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جلسات عمل مكثفة يجريها حالياً النجم يوسف الشريف من أجل مسلسله الجديد "النهاية" ، المقرر عرضه فى شهر رمضان 2020، من إنتاج شركة "سينرجى"، حيث يجتمع الشريف وحسام شوقى مديرعام سينرجى والمخرج ياسر سامى، خلال الأيام المقبلة من أجل الأستقرار على أسماء الممثلين المشاركين فى العمل، والخطوط الرئيسية للأبطال، بالإضافة إلى أماكن التصوير وخلافه، لاسيما أن المسلسل يعتمد أحداثه على الإثارة والتشويق.

وبدأت "سينرجى" التحضيرات للمسلسل مبكراً، وذلك يرجع لضخامة المشروع من حيث مواقع التصوير والتجهيزات والملابس والديكورات، ولذلك قررت الشركة البدء فى الأستعدادت فور الإنتهاء من كتابة أول 15 حلقة من المسلسل، ومن المقرر أن ينطلق التصوير منتصف شهر أكتوبر المقبل على أقصى تقدير .

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ويعود يوسف الشريف بمسلسل "The End النهاية" إلى الدراما الرمضانية العام المقبل بعد غيابه عامين منذ تقديمه مسلسل "كفر دلهاب" فى شهر رمضان 2017، كما يسجل المسلسل التعاون الثالث بين يوسف الشريف وشركة سينرجى بعد "كفر دلهاب" و"القيصر".

وكانت آخر أعمال يوسف الشريف مسلسل "كفر دلهاب" بطولة وروجينا، ومحمد رياض، وسهر الصايغ، رامز أمير، وسامى مغاورى، ورانيا الخطيب، وهادى الجيار، ومحمد أبو الوفا، وصفاء الطوخى، منى ممدوح، إسماعيل شرف، مى القاضى، ومن إنتاج تامر مرسى، وتأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج أحمد نادر جلال.