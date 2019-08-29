رامي عياش يطالب الرئيس اللبناني بالسماح للفنانين بالتطوع في الجيش

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
طالب الفنان اللبناني رامي عياش الرئيس اللبناني ميشال عون، بالسماح للفنانين وباقي الفئات المختلفة بالتطوع في الجيش، لحماية البلاد.
وكتب عياش عبر حسابه بـ"تويتر"، تغريدة قال فيها: " أنا جاهز للنداء والقسم، أطلب من رئيس الجمهورية، ووزير الدفاع، أن يسمحوا لاي كان بالتطوع إن كانوا فنانين، ممثلين، أو غيرهم، لما لا؟".
وتابع عياش:" إذا لم نحمي وطنا وأرضنا وعرضنا بأرواحنا لماذا عيشتنا".
يُذكر أن رامي عياش طرح مؤخرًا أغنيته الجديدة "سكاكر السكر"، على طريقة الفيديو كليب عبر قناته بموقع الفيديوهات "يوتيوب"، بمشاركة الفنانة فيفي عبده.
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