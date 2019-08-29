تراند اليوم : بملابس خاصة على السرير.. ابنة شريف منير تثير الجدل بصورة جريئة...



نشرت الفنانة أسما شريف منير، صورة لها مع زوجها بملابس خاصة على السرير، أثارت جدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت أسما شريف منير، مع زوجها الفنان محمود حجازي، وهي في جلسة تصويرية بالبشكير علي السرير داخل غرفتهم وفيما ظهر محمود حجازي وهو يقرا بالجورنال وامامهم الفطور على السرير.

ولقيت الصورة ردودًا واسعة من متابعيهم عبر انستجرام، ما بين معجب وناقد بشدة، خاصة ان "أسما" ظهرت بملابس خاصة تظهر اجزاء من جسدها.

تقدم أسما شريف منير برنامج "أنا وبنتي" مع والدها النجم شريف منير على قناة ON E، وحققت نجاحا واضحا خلال الفترة الماضية خاصة بعد دخولها في تجربة البرامج لأول مرة.



