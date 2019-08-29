كتب امير فتحي في الخميس 29 أغسطس 2019 09:52 صباحاً - نشرت الفنانة التونسية ” لطيفة ” تغريدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع ” تويتر ” تتهم فيها إحدى الفنانات بالتجسس على ألبومها الجديد . وكتبت لطيفة قائلة : ” مساء الفل عليكم أنا من الصبح باضحك ومستغربة من تصرف وتجسس إحداهن تحب تعرف أنا عاملة إيه جديد في الألبوم ” . وتابعت : ” طب إنتي خايفة من إيه .. خليكي فى ألبومك وبلاش شغل .. موش كفايه ؟؟؟ خليكي في حالك ” . Advertisements مما أثار الجدل بين متابعيها ومحبيها سائلين عن هوية الفنانة التي توجه لها لطيفة حديثها . ووجه عدد من المغردين رسائل للفنانة لطيفة مطالبين إياها عدم الإكتراث بما يحدث فهي فنانة كبيرة ولها تاريخها الفني وأن ما يحدث عبارة عن غيرة .. فيما اتهمها البعض بأنها تروج لألبومها الجديد بهذه التغريدة . وتواصل لطيفة تسجيل أغاني ألبومها الجديد والذي من المقرر طرحه أواخر العام الجاري .

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كانت هذه تفاصيل خبر لطيفة تتهم فنانة بمحاولة التجسس عليها : ” خليكي في حالك “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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