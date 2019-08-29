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كتب امير فتحي في الخميس 29 أغسطس 2019 09:52 صباحاً - في تصريحات صحفية ل ” عبد الله بن سرور ” رئيس بلدية ينبع النخل كشف فيها عن انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي يظهر فيه أثر لقدم في أحد الجبال في مركز الجابرية .
وادعى بعض أفراد الجاليات الآسيوية أنها أثر لقدم الرسول محمد عليه الصلاة والسلام وبدأوا يتبركون بالمكان ويترددون عليه والدعاء فيه .
وعلى الفور تم تشكيل لجنة مكونة من عدة جهات حكومية من الجهات المعنية للوقوف على الموقع .
واتضح إنها آثار قدم على صبة خرسانية .
وقامت اللجنة يوم أمس الأربعاء بطمس الأثر وإزالة معالمه .
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. السعودية تطمس أثرا بعد إدعاءات أنه لقدم الرسول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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