شاهد .. السعودية تطمس أثرا بعد إدعاءات أنه لقدم الرسول

كتب امير فتحي في الخميس 29 أغسطس 2019 09:52 صباحاً - في تصريحات صحفية ل ” عبد الله بن سرور ” رئيس بلدية ينبع النخل كشف فيها عن انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي يظهر فيه أثر لقدم في أحد الجبال في مركز الجابرية .

وادعى بعض أفراد الجاليات الآسيوية أنها أثر لقدم الرسول محمد عليه الصلاة والسلام وبدأوا يتبركون بالمكان ويترددون عليه والدعاء فيه .

وعلى الفور تم تشكيل لجنة مكونة من عدة جهات حكومية من الجهات المعنية للوقوف على الموقع .

واتضح إنها آثار قدم على صبة خرسانية .

وقامت اللجنة يوم أمس الأربعاء بطمس الأثر وإزالة معالمه .

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