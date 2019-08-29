شاهدوا الاعلان الدعائي النهائي لـ “الجوكر”

كتب امير فتحي في الخميس 29 أغسطس 2019 09:52 صباحاً - كشفت الشركة المنتجة لفيلم ” الجوكر” عن مشاهد جديدة منه، وذلك من خلال طرح الاعلان الدعائي الثاني والنهائي له، ومن المقرر ان يطرح في صالات السينما في 4 تشرين الأول المقبل، واللافت هو تخطي الاعلان النصف مليون مشاهدة بيوم واحد من طرحه.
الفيلم يسرد شخصية الجوكر من بدايتها قبل التحول لتكون شخصية شريرة لا تسعى سوى للانتقام.
الجدير ذكره أن فيلم “الجوكر” يجمع عدداً كبيراً من أهم وأشهر نجوم هوليوود، من أبرزهم روبيرت دي نيرو وزازي بيتز ومارك مارون وبيل كامب وبراين كالين.
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