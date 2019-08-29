بعد إيقافها لمدة عام.. شاهدوا ريهام سعيد تخرج عن صمتها وترد

كتب امير فتحي في الخميس 29 أغسطس 2019 09:52 صباحاً - في أول تعليق لها على قرار ​المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر​ الذي نص على حظر ظهورها على كافة وسائل الإعلام المرئية أو المسموعة لمدة عام بسبب تهكمها وسخريتها من أصحاب السمنة، خرجت الإعلامية ​ريهام سعيد​ عن صمتها واشارت الى انها تعرضت للظلم ولحملة إعلامية قصدت تشويه صورتها.

واشارت سعيد في فيديو اطلت من خلاله الى انها أول من حارب مرض السمنة في مصر عبر الحملات التي أطلقتها، مؤكدة انها لم ترتكب جريمة بحق المرأة المصرية بل هي الوحيدة التي ساعدتها على مدار 16 عاما.

وعن كلامها الذي تسبب بإيقافها اشارت سعيد الى انها بالفعل كانت قاسية في حديثها وذلك لإشعار المرأة المصرية بجدية الموضوع ولم تقد الإساءة للمصريات.

وشددت سعيد أن هذا قرار إيقافها يعدّ “راحة لها” ولن تستأنف القرار.

شاهدوا الفيديو:

ريهام سعيد تخرج عن صمتها وترد