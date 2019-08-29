شخص يرسم تامر حسني.. والأخير يعلّق

كتب امير فتحي في الخميس 29 أغسطس 2019 09:52 صباحاً - لفت انتباه الفنان المصري ​تامر حسني​ فيديو لشخص يرسمه بطريقة رائعة ومميزة، فنشره على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، وشكر هذا الشخص معربا عن اعجابه برسمته، قائلا: “ايه دا برافو بجد”.

الجدير ذكره ان تامر حسني ينافس على مستوى القارة الأفريقية، للحصول على لقب أفضل فنان أفريقي لعام 2019، وذلك ضمن جوائز الموسيقى الإفريقية “أفريما”.

وتم إدارج إسم حسني فى ترشيحات القوائم الأولية لتصويت الجمهور في “الأفريكان ميوزيك أووردز” أو”Afrima”، والتي تعد أعرق وأهم الجوائز الموسيقية على مستوى أفريقيا.

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