شكرا لقرائتكم خبر عن الممثلة داليدا خليل تسعد للمشاركة ببطولة عمل ردامي ضخم والان مع التفاصيل

ذكرت وسائل إعلام، بأن الممثلة الشابة داليدا خليل تستعد حالياً للمشاركة في بطولة عمل درامي ضخم بدورٍ تم وصفه بأنه الأهم في حياتها الفنية، وفق ما كشفته مصادر خاصة لـ "لها".

وتتميز الشخصية التي ستجسدها خليل بتركيبة أنثوية خاصة، تجمع الجمال والحسن الفتّان مع الذكاء الحاد.

ورغم أجواء التكتم التي تحيط بالعمل الجديد، أضافت المصادر أن المسلسل التلفزيوني يضم مجموعة من أبرز الممثلين اللبنانيين والسوريين، في عمل يحمل حبكة تشويقية عالية، الى جانب صراعات بوليسية، ورومنسية لكن من نوع آخر، من دون أن توضح المصادر المزيد من التفاصيل.