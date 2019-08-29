"الحقيقة" الياباني يفتتح "البندقية السينمائي"

افتتحت النجمتان الفرنسيتان كاترين دونوف وجولييت بينوش بطلتا فيلم "الحقيقة" الدرامي للياباني شهيروكازو كوره-إيدا، الأربعاء، فعاليات الدورة السادسة والسبعين لمهرجان البندقية السينمائي الدولي.

ودخل فيلم "الحقيقة" في البرنامج الرئيسي للمهرجان الذي يقام في مدينة فينيسيا الإيطالية في الفترة من 28 أغسطس حتى 7 سبتمبر 2019، ويضم 20 فيلما سينمائيا.





ويروي الفيلم قصة نجمة سينمائية فرنسية قررت نشر كتاب مذكرات يسلط الضوء على الحياة الشخصية لعائلتها، ما جعل ابنتها تصل إلى باريس من نيويورك لترد على أسئلة طرحتها والدتها في كتابها.





وتقوم دونوف في الفيلم بدور ممثلة كبيرة تعاني من تعقد علاقات مع ابنتها التي تؤدي دورها جولييت بينوش.

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ويتكون مهرجان العام الجاري من المسابقة الرئيسية (البرنامج الرئيسي) ومسابقة الأفلام المستقلة والسينما الموازية والسوق السينمائية وغيرها من المسابقات.

وانطلقت المسابقة الرسمية مع مراسم الافتتاح في مهرجان زاخر بالنجوم من روبرت دي نيرو إلى جوني ديب مرورا ببينيلوبي كروز وأنطونيو بانديراس.





ويشارك في المسابقة الرسمية للدورة الحالية 21 فيلما مع حيز كبير للإنتاجات الهوليوودية كما هي العادة في مهرجان البندقية، وتترأس لجنة التحكيم المخرجة الأرجنتينية لوكريتسيا مارتل.

وبرز المهرجان في السنوات الأخيرة على أنه منصة انطلاق للسباق إلى جوائز أوسكار كما حصل مع "غرافيتي" لألفونسو كوارون و"لالا لاند" لداميين شازيل اللذين توجا بعد ذلك بأعرق جائزة سينمائية، وسط ترقب لفيلمي "آد أسترا" وهو ملحمة فضائية من إخراج جيمس غراي و"جوكر" لتود فيليبس.







