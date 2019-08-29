أصالة تتألق بالابيض وسط حضور حاشد في “ليالي عكاظ”

في حفل تميز بأجواءٍ رائعة وحضور حاشد، أحيت أصالة ثالث حفلات “ليالي عكاظ” في الطائف مساء أمس الأربعاء. وأعربت أصالة عن فرحتها للوقوف على خشبة مسرح “سوق عكاظ” الذي يُمثل حراكاً ثقافياً وتراثياً متميزاً.

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تألقت اصالة بفستان أبيض اللون حمل توقيع المصمم اللبناني العالمي نيكولا جبران.

وتأتي “ليالي عكاظ” الغنائية ضُمن فعاليات “موسم الطائف” من تقديم الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني برئاسة معالي الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة “موسم الطائف”، وبتنظيم من مجموعة MBC.

الجدير ذكره أن حفلات “ليالي عكاظ” منقولة مباشرة على هواء قناتي MBC1 ووناسة وعلى أثير MBC FM تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت السعودية.