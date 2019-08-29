خاص- نجم “ذا فويس” بخير ولا صحة للأخبار المتداولة

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Aug 29, 2019
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر وفاة الفنان بشار الجواد اثر حادث سير مروع.
موقع الخليج 365 تواصل مع نجم برنامج “ذا فويس”، الذي اكد الى انه بخير وبصحة جيدة ولكنه تفاجأ بهذه التعليقات المتداولة حول تعرضه لحادث سير ادى الى وفاته ومؤسف حقا تداول هذا النوع من الشائعات البشعة دون الاخذ بعين الاعتبار مشاعر اهل واصدقاء النجوم ووقع الخبر عليهم.
نشير أن “الجواد” كان قد أحيا مؤخراً حفلاً فنياً في “فالوغا” قدم فيه باقة منوعة من الأغنيات.
من جهة أخرى، يعمل بشار على أغنية خاصة يعلن عنها قريباً.
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