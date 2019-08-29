أحلام: "فرقي عن النجمات إني مجرة".. هل قصدت أصالة؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يبدو أن الأزمة بين الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، والمطربة السورية أصالة نصري، أخذت منحنا تصاعديا جديدا بعد هدوء لم يستمر طويلًا، حيث يتواجد الثنائي حاليًا في السعودية لإحياء حفليهما في مهرجان سوق عكاظ بالطائف.

ونشرت أحلام، تغريدة لها عبر حسابها على "تويتر"، أثارت الكثير من الجدل، حيث كتبت قائلًة: "فرقي عن النجمات إني مجرة، أنتظركم جمهوري، أحلام في موسم الطائف"، رغم أنها أشارت إلى أن المقاعد الخاصة بالحفل تم حجزها كاملة بل وأضاف المنظمون للحفل مقاعد إضافية لاستيعاب الجمهور.

ولكن الجمهور تكهن بأنها تقصد من وراء هذه التغريدة أصالة، وما أعاد الأزمة بينهما أكثر خاصًة أن أخبارًا تم تداولها خلال الساعات الماضية أن أحلام وأصالة رفضتا الإقامة في نفس الفندق بالسعودية، ضمن حفليهما في مهرجان سوق عكاظ.

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وكانت مصادر قد أشارت إلى أنه كان من المقرر تواجد أحلام وأصالة في الفندق نفسه المخصص لإقامة الفنانين فيه، إلاّ أن اللجنة المنظمة لموسم الطائف اضطرت إلى تلبية رغبتيهما بتواجدهما في فندقين مختلفين.

وكان قد نشب مؤخرًا خلاف حاد بين المطربتين الإماراتية والسورية على خلفية مرض فجر السعيد، حيث تبادلتا تغريدات مضادة انتهت بحظر بعضهما بعضًا من كل وسائل التواصل الاجتماعي.

يُذكر أن فعاليات موسم الطائف تختتم يوم 31 من أغسطس الجاري، حيث أقيم تحت مظلته للمرة الأولى مهرجان سوق عكاظ التاريخي في دورته الـ 13، وأقيم خلالها عدد من الحفلات أحياها كل من حسين الجسمي، وعبادي الجوهر، وأصالة، وأحلام، كما شارك في أوبريت الافتتاح محمد عبده وكاظم الساهر وكارول سماحة.