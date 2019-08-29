عبدالله السدحان: أنا ثور لأنني تزوجت!

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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثار الفنان السعودي، عبدالله السدحان، حفيظة متابعية بعد تعليقه على مقطع فيديو ظهر فيه رجل الأعمال والإعلامي السعودي المعروف عثمان العمير "الأعزب" والذي لم يسبق له الزواج نهائياً، وهو يقدم نصيحةً بعدم الزواج.
وجاء تعليق السدحان، مرفقًا مع فيديو قديم لمقابلةٍ قام بها العمير قبل 4 سنواتٍ تقريباً نشره عبر حسابه الشخصي على تويتر، وهو يندبُ حظه قائلاً: "يا حظك أنا ثور إني ما سمعت كلامك"، وقوبلت التغريدةُ بكثيرٍ من الإستهجان، مطالبين السدحان باحترام زوجته التي أشاد فيها في وقتٍ سابقٍ، من خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه في سناب شات، ظهر فيه وهو يمتدحها ويثني عليها، كما طالبوه بالشكر لله فكثيرون منعتهم ظروفهم القاهره من الزواج.
فيما ذهبت تعليقاتٌ قليلة تؤكد أنَّ الزواج أصبح مرهقٌ ومتعبٌ من جميع النواحي وأنَّ "الأعزب أو العزباء" يعيشون في راحةٍ بعيدًا عن هموم ومشاكل الزواج.
من جهةٍ أخرى لا زالت القضية المقامة داخل إحدى الدوائر القضائية في الرياض تأخذ مجراها، بين السدحان والقصبي بسبب بعض الأمور المالية العالقةِ بينهما بعد انفصالهما عن بعض فنيًا وتجاريًا من خلال شركة الإنتاج "الهدف" والتي اصبحت في مهب الريح.
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