فساتين النجمات في مهرجان البندقية السينمائي.. مكشوفة جريئة وساطعة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كان هذا الصيف مليئًا بأحداث السجادة الحمراء ، من إطلالات الريش الساحرة المنسقة مع البوتات العالية حتى الفخذ التي رأيناها على السجادة الحمراء خلال حفل توزيع جوائز MTV Video Music Awards إلى الفساتين الأثيرية الساحرة التي تألقت بها النجمة مارغوت روبي خلال ترويج فيلمها الجديد "ذات مرة في هوليوود"، وإطلالة بيونسيه الغنية ببلورات الكريستال في العرض الأول لفيلم الملك الأسد.

ولكن الآن، حان الوقت لتحويل انتباهنا إلى إيطاليا، وبالتحديد إلى مهرجان البندقية السينمائي السنوي في دورته الـ 76، والذي انطلق يوم أمس وسيستمر حتى 7 سبتمبر.

وفي مدة 11 يومًا، سيستضيف الحدث الضخم نخبة من أبرز النجمات والعارضات في المدينة الإيطالية لمشاهدة العروض الأولى لبعض أكبر الأفلام القادمة.

وبطبيعة الحال، ستشهد السجادة الحمراء لمهرجان البندقية السينمائي، مثلها مثل الغولدن غلوب وجوائز الأوسكار، إطلالات ساحرة وفاخرة غنية بالفساتين الفخمة، والترتر، والإكسسوارات الراقية، وفي انتظار وصول المزيد من المشاهير، إليك بعض أجمل إطلالات النجمات الحاضرات في اليوم من مهرجان البندقية السينمائي.