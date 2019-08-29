إليسا رفضتها.. أغنية أنغام تُحقّق نجاحًا لافتًا وتحصد ملايين المشاهدات!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حقّقت أغنية "يا ريتك فاهمني" للفنانة المصرية أنغام، من ألبومها الأخير "حالة خاصة جدًا" نجاحًا كبيرًا، وأصبحت الأشهر في ألبومها الغنائي، خاصةً أن طرحها جاء تزامنًا مع إعلان خبر زواجها من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، وجمعت ملايين المشاهدات على "يوتيوب".

المفارقة بشأن هذه الأغنية، أنها لم تكن مكتوبةً لأنغام في الأساس حسبما أكّدت مصادر لـ"فوشيا"، حيث قام مؤلفها الشاعر نادر عبدالله بتقديمها لإليسا قبل أن ترفضها بشكل قاطع.

وعلى الرغم من أن نادر عبدالله هو شاعر إليسا المفضّل وقدّمت معه أبرز أغانيها التي ساهمت في أن تُصبح نجمة الإحساس بالوطن العربي، مثل "حكايتي"، "لو بصيت قدامك"، "بعيش على حسك"، "أيامي بيك"، "خُد بالك عليا"، "أواخر الشـتا"، و"تصدق بمين"، إلا أنها لم تقتنع بأغنية "يا ريتك فاهمني" ورفضتها تمامًا.

يُذكر أن إليسا كانت قد أعلنت في وقت سابق اعتزالها مجال الغناء، مشيرةً إلى أن ألبومها القادم سيكون الأخير لها.