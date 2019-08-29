شكرا لقرائتكم خبر عن مجد القاسم يكشف لـ"الخليج 365" تفاصيل ألبومه الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المطرب مجد القاسم من تسجيل ألبومه الجديد المقرر طرحه خلال الفترة القليلة المقبلة ويضم 10 أغانى يتعاون فيهم مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، منهم سيد راضى وصلاح عطية ومحمود شوقى وباسم منير وحماده عصمت وريمون ويراهن عليه مجد خاصة أنه يقدم فيه نوعية مزيكا مختلفة وجديدة عن أعماله السابقة كما أكد فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365".

وأحيا مجد مؤخرا حفل غنائى ضمن مهرجان محكى القلعة السنوى والذى يقام حاليا تحت رعاية وزارة الثقافة والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية وقدم من خلاله عدد كبير من أغانيه من ضمنها"من هنا بدء الهوا" وغمض عينك، كلمتك، قالو البعيد عن القلب وغيرها.

ويستعد مجد القاسم لإحياء حفل غنائى يوم 6 من شهر سبتمبر المقبل فى مدينة دهب فى وسط جبل طويلات، التى ستقام بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والصحافة.