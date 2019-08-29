شكرا لقرائتكم خبر عن نجلاء بدر مطلقة وأم لبنتين فى مسلسل "شبر مية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل الفنانة نجلاء بدر تصوير مشاهدها فى مسلسل "شبر مية" حيث صورت جزء من مشاهدها فى أحداث العمل الذى تجسد فيه دور سيدة مطلقة ولديها بنتين، وتعانى بعد الطلاق فى علاقتها مع طليقها الفنان مراد مكرم فى اطار اجتماعى حيث تكشف الأحداث عن دورها كأم بجانب حياتها العملية ومعاناتها فى مواجهة الحياة بمفردها.



نجلاء بدر

مسلسل "شبر مية" مأخوذ من فورمات أجنبى وتدور أحداثه فى 50 حلقة ويكتب له السيناريو والحوار ورشة من 5 مؤلفين شباب ومن إخراج طارق رفعت وإنتاج شركة سينرجى ومها سليم، ومقرر عرضه فى الموسم الشتوى، وهو بطولة أحمد السعدنى، نجلاء بدر، نهى عابدين، رجاء الجداوى، مراد مكرم، محمد على رزق، وثراء جبيل، المغربية طاهرة وعدد آخر من الفنانين.

وكان آخر أعمال نجلاء بدر مسلسل "أبو جبل" الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى، تأليف محمد سيد بشير واخراج أحمد صالح وإنتاج سينرجى وبطولة مصطفى شعبان ونجلاء بدر ومريم حسن ودياب ومحمود البزاوى وعائشة بن أحمد ومحمد على رزق ورشا بن معاوية، وأحمد خالد صالح وعايدة رياض ونادية رشاد وضيف الشرف النجم حسن حسنى.