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تراند اليوم : بعد انفصاله عن زوجته الفنانة .. فنان مصري شهير يتمنى الموت: الله يعلم من الظالم ومن المظلوم...

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تمنى فنان مصري شهير الموت وذلك في تدوينة كتبها عبر حسابه بموقع "انستجرام".

أثار الفنان أحمد فلوكس موجة من الجدل بعد تدوينة صادمة كتبها مما فتح أبواب الجدل.

وقال "فلوكس" في تدوينته: ""يا رب أعلم إنك عادل، وأعلم إنك تعلم ما بداخلنا، وتعلم من الظالم ومن المظلوم، و تعلم ما واجهته في حياتي من ظلم و افتراء وتعب".

وأضاف: "يا رب أعينني على ظلم البشر بقوة إيماني بك وبعدلك، واجعل الصبر والإيمان هو ملاذي وسلاحي، يا رب إن لم ير البشر رسائلك لهم، فأريهم قوتك على نصرة المظلوم ورجوع الحق وجبر الخاطر، يا رب ليس لي سواك، وإيماني بك ليس له حدود، وإن كان ظلمي من البشر والدنيا فعجل بلقائك حتى ترتاح نفسي من ظلم البشر".

وكانت الفنانة هنا شيحة أعلنت قبل أسابيع انفصالها عن الفنان أحمد فلوكس بعد زواج لم يدم طويلا.

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